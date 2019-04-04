محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس " محمد بن سلمان أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين. حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات. واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون. فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي. "الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-04 أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين. حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات. واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون. Advertisements فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي. 04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440 10:44 PM ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس "محمد بن سلمان" ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس "محمد بن سلمان" أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تمرينه الرئيس لمواجهة نظيره التعاون السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من دوري كأس صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان للمحترفين. حيث كثف المدير الفني للفريق نور الدين زكري من التمارين الفنية خاصة على الجانب الهجومي في مواجهة المرمى إلى جانب التنظيم الدفاعي والتمركز السليم وبناء الهجمات والارتداد السريع أثناء المرتدات. واختتم المران بمناورة طبق فيها الأسلوب التكتيكي الذي سيعتمده في مباراة التعاون. فيما واصل أمين الشرميطي ورامي بدوي البرنامج العلاجي والتأهيلي وفقاً للبرنامج المعد لهما من قبل الجهاز الطبي بالنادي. ، "الفيحاء" يواصل تحضيراته لمواجهة "التعاون".. السبت ،

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