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لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من الجنسية اليمنية، عصر اليوم الخميس، بعد انقلاب "شيول" عليهما في أثناء عملهما بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" فإن سائق "شيول" بقرية الفحو بمحافظة أضم، من الجنسية اليمنية، فقد السيطرة عليه من مكان مرتفع، وكان برفقته آخر من بني جلدته، حيث حاول الأخير الفرار أثناء الانقلاب في محاولة للنجاة لكن "الشيول" سقط على جسده وفارق الحياة، فيما تعرّض السائق لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، وتم انتشال جثة المرافق من تحت "الشيول" وإسعاف السائق ونقله إلى المستشفى.
مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب "شيول" بـ"فحو أضم"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-04
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من الجنسية اليمنية، عصر اليوم الخميس، بعد انقلاب "شيول" عليهما في أثناء عملهما بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" فإن سائق "شيول" بقرية الفحو بمحافظة أضم، من الجنسية اليمنية، فقد السيطرة عليه من مكان مرتفع، وكان برفقته آخر من بني جلدته، حيث حاول الأخير الفرار أثناء الانقلاب في محاولة للنجاة لكن "الشيول" سقط على جسده وفارق الحياة، فيما تعرّض السائق لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، وتم انتشال جثة المرافق من تحت "الشيول" وإسعاف السائق ونقله إلى المستشفى.
04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
09:56 PM
الجهات الأمنية باشرت.. وتم انتشال جثة المقيم وإسعاف المصاب
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر من الجنسية اليمنية، عصر اليوم الخميس، بعد انقلاب "شيول" عليهما في أثناء عملهما بقرية الفحو التابعة لمحافظة أضم.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" فإن سائق "شيول" بقرية الفحو بمحافظة أضم، من الجنسية اليمنية، فقد السيطرة عليه من مكان مرتفع، وكان برفقته آخر من بني جلدته، حيث حاول الأخير الفرار أثناء الانقلاب في محاولة للنجاة لكن "الشيول" سقط على جسده وفارق الحياة، فيما تعرّض السائق لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع فور تلقيها البلاغ، وتم انتشال جثة المرافق من تحت "الشيول" وإسعاف السائق ونقله إلى المستشفى.
، مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب "شيول" بـ"فحو أضم" ،
المصدر : الخليج 365
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