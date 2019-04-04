السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات عاجلة ويأمر القوات بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة



طرابلس 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في رسالة إلى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق، وإدارة الاستخبارات العسكرية، باتخاذ الإجراءات العاجلة بتكليف رئاسة أركان القوات الجوية بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

وتضمنت رسالة السراج بتتبع تحركات التنظيمات الإرهابية، والمجموعات الإجرامية، والخارجين عن الشرعية والقانون، ومهربي الوقود.

كما أرسل السراج برقية إلى أمراء المناطق العسكرية (سبها، والمنطقة الغربية، والوسطى، وطرابلس الكبرى) باتخاذ رفع درجة الاستعداد القصوى، وإعادة تمركز وحداتهم، لضمان تنفيذ التعليمات واستعمال القوة إذا تطلب الأمر، للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين والمرافق الحيوية.

وفي برقية ثالثة طالب السراج جميع المؤسسات العسكرية ووزارة الدفاع والحرس الرئاسي برفع درجة الاستعداد من الدرجة العادية إلى الدرجة القصوى، في سياق التحشيد والمواجهات المتاخمة للعاصمة طرابلس.

وميدانيًا لا تزال الأنباء متلاحقة بشأن التطورات عقب إعلان الجيش الوطني تحريك بعض وحداته إلى المنطقة الغربية، ووصول القوات لمدينة غريان، وفق الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري.

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19:28ت م

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