السعودية اليوم / قسم نظام المقررات بتعليم الأفلاج ينهي مبادرة "تحصيل"



الأفلاج 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس

أنهى قسم نظام المقررات بتعليم الأفلاج، اليوم ، فعاليات مبادرة " تحصيل "، التي انطلقت قبل شهر بهدف تهيئة الطلاب لدخول اختبار التحصيل الدراسي ، وسد الفجوة بين نتائج الطلاب في الاختبار التحصيلي والثانوية العامة .

وأوضح مشرف نظام المقررات بتعليم الأفلاج يزيد بن عبدالله الرشود أنه من منطلق الدور التربوي واستشعاراً لاحتياجات الطلاب التعليمية انطلقت هذه المبادرة من أجل تحسين نواتج التعلم، مشيراً إلى أنه من خلال المبادرة قدم برنامجاً متكاملاً مكون من ٤٠ ساعة تدريبية في المواد العلمية التي ستكون في الاختبار التحصيلي ( الرياضيات ، الفيزياء، الكيمياء ، الأحياء ) ، واستقطب أمهر المدربين في هذا المجال ليدربوا الطلبة على هذا الاختبار المهم الذي يعد المحك الحقيقي في قبول الطالب بالمرحلة الجامعية، ومعياراً حقيقي لكمية المعارف والمهارات المكتسبة لدى الطالب .

وبين الرشود أن نهاية هذه المبادرة تتزامن مع قرب الاختبار التحصيلي المقدم من مركز قياس، حيث يستعد أبنائنا الطلاب في الصف الثالث الثانوي للتقدم لأداء الاختبار التحصيلي في الأسبوع القادم ، مثمناً في الوقت نفسه لمدربي البرنامج على عملهم الجاد ، داعياً الله العلي القدير التوفيق للجميع.

// انتهى //

18:46ت م

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