شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: تكريس كافة الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، في رحاب المسجد النبوي اليوم، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب كلية المسجد النبوي، والدفعة الثانية عشرة من طلبة معهد المسجد النَّبوي للعام الدّراسي 1439-1440هـ، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وعدد من القيادات الأمنية ومديري الجهات الحكومية في المنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان بهذه المناسبة، أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تولي جل الاهتمام والعناية لخدمة الحرمين الشريفين، وتكرس لذلك كافة الإمكانات وفق منظومة متكاملة من الخدمات.

وقال الدكتور السديس خلال كلمته:«اليوم وها هو المعهد وها هي الكلية تشهد تطويرا في تمكين الشباب وتتويج أخواتنا من النساء اللاتي يخدمن زائرات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليظهر الجميع بالصورة المشرفة والنموذج المشرف لأبناء وفتيات هذه البلاد المباركة في عكس الصورة المشرفة».