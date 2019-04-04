، "تعليم الأفلاج" يعتمد افتتاح فصل صيفي بثانوية ليلى والمقررات الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج

اعتمد مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة، الفصل الصيفي للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من نظام المقررات، والمتعثرين من النظام الفصلي.

وقال مشرف نظام المقررات بتعليم الأفلاج، يزيد بن عبدالله الرشود، إنه جرى تحديد ثانوية ليلى للطلاب وثانوية المقررات الأولى للطالبات.

وأضاف: يتيح الفصل الصيفي الفرصة للطلاب والطالبات للاستفادة من إجازتهم الصيفية بما يعود لهم بالنفع والفائدة وتعويض التعثر في الخطة أو تسريع التخرج بالنسبة لنظام المقررات، ومعالجة التعثر بالنسبة للنظام الفصلي.

وتابع: "يبدأ التسجيل في الفصل الصيفي لمسرعي التخرج من نظام المقررات والمتعثرين من النظام الفصلي، يوم الأحد30/8/1440هـ، ويستمر خمسة أيام، على أن تستأنف الدراسة في الفصل الصيفي 1440/10/6هـ، وتبدأ الاختبارات النهائية في 1440/11/27 ولمدة أربعة أيام".

ودعا تعليم الأفلاج، الراغبين من منسوبيه بالعمل في الفصل الصيفي، إلى تعبئة استمارة الترشيح وتقديمها لإدارة الإشراف التربوي، مطلع الأسبوع المقبل، وحتى يوم الخميس 6/8 /1440هـ.