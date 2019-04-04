«البيئة» تغرِّم أفرادًا بسبب إساءة التعامل مع الحيوانات في المسالخ

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، فرض غرامات مالية على 29 فردًا ومنشأة بيطرية بإجمالي 1.6 مليون ريال؛ وذلك بسبب مخالفات في أنظمة الثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية، خلال شهر مارس الماضي.

وقال مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، في تصريحات صحفية، إنّ أبرز المخالفات المرصودة تمثّلت في تشغيل منشآت بيطرية دون الحصول على تراخيص، وإضافة منشآت إضافية في المشروعات الحيوانية المرخصة دون موافقة الوزارة، وانتحال عدد من الأفراد مهنة الطب البيطري، وإساءة التعامل مع الحيوان في المسالخ.

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كما اشتملت المخالفات، بحسب الدويرج، على عدم إيضاح فترة التحريم للأدوية البيطرية للمربين، وعدم التخلص الصحي الآمن بيئيًّا من مخلفات مشروعات الإنتاج الحيواني، ونقل الحيوانات والطيور من منطقة إلى أخرى دون ترخيص، وبيع الحليب غير الصحي بشكل غير نظامي على جوانب الطرق.

وأشار إلى أنّ المخالفات توزَّعت على عددٍ من مناطق المملكة، ففي منطقة الرياض بلغ عددها 16 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بست مخالفات، ومنطقة جازان بأربع مخالفات، وأخيرًا الباحة والشرقية بمخالفة لكل منهما.

وأكّد الدويرج أنّ الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة على أي شخص تثبت مخالفته لها، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.