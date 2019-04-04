خادم الحرمين الشريفين يتسلَّم رسالة من العاهل الأردني

الملك استقبل رئيس مجلس الأعيان بقصر اليمامة..
تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، رسالةً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك له ولعدد من أعضاء المجلس، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل رئيس مجلس الأعيان الأردني، إلى خادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير ملك الأردن، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لجلالته.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية لدى الرياض علي حسن الكايد.
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