السعودية اليوم / "الخطوط السعودية" تنقل تشغيل رحلات عدد من المناطق والمحافظات إلى الصالة الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي



جدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

تواصل الخطوط

وتتم عملية الانتقال التدريجي لرحلات "السعودية" بسلاسة وانسيابية وفق خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات الأخرى في المطار الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم توفير كافة الإمكانات البشرية والآلية اللازمة للتشغيل، مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف، وتطوير وتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات الضيوف بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للمطار الجديد.

وبدأت الخطوط السعودية، الانتقال التدريجي لعملياتها التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى صالة (رقم 1) يوم 29 مايو الماضي، ثم توالى بعد ذلك نقل الرحلات بشكل تدريجي وفق خطة مشتركة مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتشمل الوجهات الداخلية التي انتقلت عملياتها التشغيلية بالكامل إلى صالة (1) في مطار الملك عبدالعزيز ، عرعر، والقريات، والقيصومة، وطريف، وتبوك، بالإضافة إلى الوجه، والعلا، وينبع، والباحة، والهفوف، والدوادمي، وجازان، والطائف، وشروره، وتنضم لها اعتبارا من الأحد المقبل كل من بيشة وحائل ورفحاء والجوف ووادي الدواسر .

وتواكب "السعودية" عملية الانتقال للصالة الجديد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بخطط تشغيلية وتسويقية متكاملة لاستثمار التجهيزات الحديثة والإمكانات الكبيرة للمطار والتي تجعل منه أحد المطارات المحورية على مستوى العالم، نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميز وتجهيزاته العالية وهو ما يعزّز ويدعم خطط الناقل الوطني التشغيلية لتوفير خدمات النقل الجوي اللازمة لتنمية قطاع الحج والعمرة كأحد القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير ضمن رؤية المملكة 2030، ويمكنه من التوسع في استثمار الحركة العابرة التي باتت تمثل جزءاً مهماً من حركة النقل الجوي على مستوى العالم وتشهد تنافساً بين شركات الطيران العالمية.

// انتهى //

16:48ت م

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جدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واستواصل الخطوط السعودية نقل عملياتها التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى الصالة الجديدة، وتبدأ اعتبارا من الأحد المقبل 7 ابريل 2019م، تشغيل جميع رحلات القدوم والمغادرة إلى كل من بيشة وحائل ورفحاء والجوف ووادي الدواسر عبر الصالة الجديدة للمطار، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي يتم تشغيل رحلاتها في مطار الملك عبدالعزيز في الصالة الجديدة إلى (19) وجهة داخلية.وتتم عملية الانتقال التدريجي لرحلات "السعودية" بسلاسة وانسيابية وفق خطة استراتيجية لنقل العمليات التشغيلية بما لا يؤثر على سير الرحلات الأخرى في المطار الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم توفير كافة الإمكانات البشرية والآلية اللازمة للتشغيل، مع الحرص على توفير الخدمات الإلكترونية الذاتية للضيوف، وتطوير وتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات الضيوف بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للمطار الجديد.وبدأت الخطوط السعودية، الانتقال التدريجي لعملياتها التشغيلية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى صالة (رقم 1) يوم 29 مايو الماضي، ثم توالى بعد ذلك نقل الرحلات بشكل تدريجي وفق خطة مشتركة مع الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتشمل الوجهات الداخلية التي انتقلت عملياتها التشغيلية بالكامل إلى صالة (1) في مطار الملك عبدالعزيز ، عرعر، والقريات، والقيصومة، وطريف، وتبوك، بالإضافة إلى الوجه، والعلا، وينبع، والباحة، والهفوف، والدوادمي، وجازان، والطائف، وشروره، وتنضم لها اعتبارا من الأحد المقبل كل من بيشة وحائل ورفحاء والجوف ووادي الدواسر .وتواكب "السعودية" عملية الانتقال للصالة الجديد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بخطط تشغيلية وتسويقية متكاملة لاستثمار التجهيزات الحديثة والإمكانات الكبيرة للمطار والتي تجعل منه أحد المطارات المحورية على مستوى العالم، نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميز وتجهيزاته العالية وهو ما يعزّز ويدعم خطط الناقل الوطني التشغيلية لتوفير خدمات النقل الجوي اللازمة لتنمية قطاع الحج والعمرة كأحد القطاعات الرئيسة المستهدفة بالتطوير ضمن رؤية المملكة 2030، ويمكنه من التوسع في استثمار الحركة العابرة التي باتت تمثل جزءاً مهماً من حركة النقل الجوي على مستوى العالم وتشهد تنافساً بين شركات الطيران العالمية.// انتهى //16:48ت م0224

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.