السعودية اليوم / وكيل محافظة بلجرشي يتفقد الاستعدادت النهائية لمهرجان سوق السبت



الباحة 28 رجب 1440هـ الموافق 04 إبريل 2019م واس

تفقد وكيل محافظة بلجرشي عبدالرحمن بن محمد ثفيد اليوم, الاستعدادت النهائية لمهرجان سوق السبت التاريخي الأول بالمحافظة.

وأشار ثفيد على أهمية الحفاظ على الهوية التاريخية والطابع الأثري للسوق, ومناسبة الفعاليات المقامة على هامشه لمكانة السوق والبعد الحضاري الذي يمثله, مشيراً بأن تخصيص مواقع وأكشاك مجانية للأسر المنتجة المسجلة رسمياً لدى جمعية البر الأهلية بالمحافظة, وذلك دعماً لهم في تطوير قدراتهم وتحويلها لمهن تمكنهم من مواكبة سوق العمل.

وأكد وكيل محافظة بلجرشي في ختام جولته على أهمية إظهار المهرجان بالصورة التي تليق بمكانة السوق التاريخية منوها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على إنجاح الفعاليات.

//انتهى//

16:45ت م

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