السعودية اليوم / كلية التربية بجامعة الطائف تعد كوادر سعودية للعمل في المدارس العالمية بالمملكة



الطائف 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

ناقشت اللجنة الاستشارية المهنية بكلية التربية بجامعة الطائف برنامج دبلوم التعليم الدولي الذي ترغب الجامعة ممثلة بكلية التربية في بناءه، بهدف تأهيل كوادر سعودية مؤهلة ممن حصلوا على درجة البكالوريوس في بعض التخصصات العلمية، لتمكينهم للعمل في المدارس العالمية في المملكة.

كما ناقشت اللجنة برنامج كفايات المعلم الصادر من وزارة التعليم لبرامج إعداد المعلم وكيفية رفع مستوى الطلبة الذين سيلتحقون في برامج الكلية، وكذلك برامج إعداد المعلم التي حصلت الجامعة على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم لتنفيذها، إلى جانب برامج الماجستير المهني التي تعتزم الجامعة على طرحها خلال الفترة المقبلة.

وجرت مناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية المهنية، الذي عقد بمتابعة من مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان، بهدف تعزيز العلاقة بين الكلية وأصحاب المصلحة (قطاع التعليم، أفراد المجتمع، أعضاء هيئة التدريس، والطلبة) وذلك لرفع مستوى الأداء في تأهيل طلبة الكلية، وما يقدم لهم من خلال تقديم تغذية راجعة والاستفادة من الخبرات والتجارب والفرص المتاحة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور بكر عبدالباسط كمال، أن الكلية تمر في فترة تغيير وتحديث لمعظم برامجها الأكاديمية مما يتطلب الأخذ بآراء المجتمع والمستفيدين من برامجها، تطبيقاً لمبدأ الشفافية واتباعاً لممارسات الجودة المتعارف عليها، تمهيداً للحصول على الاعتمادات البرامجية المحلية والدولية لتلك البرامج في مرحلة لاحقة".

بدوره، بين وكيل الكلية الدكتور طارق عبدالكريم الورثان أن الكلية بصدد رفع مقترح لبرنامج دبلوم متعلق بالتعليم الدولي خدمة للمؤسسات التي تقدم هذا النوع من البرامج.

// انتهى //

16:35ت م

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