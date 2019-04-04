السعودية اليوم / الربيعة يلتقي وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني



الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، معالي وزير التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية الدكتور عبدالرزاق الأشول، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث واقع التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن وسبل دعم المملكة له من خلال المركز، وذلك عبر تطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع، وتأهيل الكادر الفني والتقني.

وعبر الدكتور الأشول في تصريح صحفي, عن سعادته بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة ولقائه مع الدكتور عبدالله الربيعة، مقدمًا شكره الجزيل للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهم المتواصل للشعب اليمني.

وأوضح الوزير اليمني أنه قدم خلال اللقاء إيجازًا بمهام الوزارة وجاهزيتها لتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بمرحلة التعافي المبكر، وهي مشاريع تتعلق بتحسين سبل العيش وتدريب الشباب وتمكين المرأة وتطوير المهارات والقدرات الخاصة بالشباب والشابات.

وأشار الأشول إلى أن 70% من تعداد الشعب اليمني هم من فئة الشباب ما بين سن الثامنة عشرة والأربعين، مما يحتم على الوزارة تقديم التدريب اللازم لهم والسعي نحو تمكينهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم، ليكونوا قادرين على أن يقدموا أفضل ما لديهم و لا يقعوا فريسة لقوى الشر والإرهاب.

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16:35ت م

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