السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل المدير الإقليمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة



جدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس جدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 أبريل 2019 م واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة، المدير الإقليمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية بجدة محمد الغامدي. واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرحٍ عن دور الهيئة الرامي لحماية وتعزيز الصحة عبر ممارسين مؤهلين ومدربين، كما أطلع سموه على خطة الهيئة واستراتيجيتها لمواكبة رؤية المملكة 2030 . // انتهى // 16:35ت م 0212





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