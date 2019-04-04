السعودية اليوم / قوات الأمن التونسي توقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي خمسة مهاجرين غير شرعيين من بينهم أجانب في محافظة بنزرت ومدنيين شمال البلاد.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم أن أعضاء المجموعتين كانوا يعتزمون العبور نحو الأراضي الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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16:14ت م

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