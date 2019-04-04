السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الثاني للتغذية وجراحة السمنة



عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية اليوم، فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الثاني للتغذية وجراحة السمنة، بمشاركة واحد وأربعين محاضرًا من المملكة العربية

ويناقش المؤتمر خمسين ورقة علمية ومحاضرة، موزعة على تسع جلسات تركز على التغذية والسلوك الصحي، وطرق الوقاية، والمستجدات العلاجية للحد من انتشار السمنة والسكري، والتخفيف من مضاعفاتهما الطبية والاجتماعية والاقتصادية.

كما يتطرق المؤتمر لموضوع الجراحة الغذائية ودورها في علاج السمنة والأمراض المشتركة أو الناجمة عنها، وكذلك لنسب انتشار السمنة والسكري في العالم وكيفية الحماية منهما.

// انتهى //

16:13ت م

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عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية اليوم، فعاليات المؤتمر الأردني الدولي الثاني للتغذية وجراحة السمنة، بمشاركة واحد وأربعين محاضرًا من المملكة العربية السعودية ، والولايات المتحدة الأميركية ، وبريطانيا ، والإمارات العربية المتحدة ، ومصر ، ولبنان ، والبحرين ، والجزائر ، والعراق ، وفلسطين، إضافة الى الأردن.ويناقش المؤتمر خمسين ورقة علمية ومحاضرة، موزعة على تسع جلسات تركز على التغذية والسلوك الصحي، وطرق الوقاية، والمستجدات العلاجية للحد من انتشار السمنة والسكري، والتخفيف من مضاعفاتهما الطبية والاجتماعية والاقتصادية.كما يتطرق المؤتمر لموضوع الجراحة الغذائية ودورها في علاج السمنة والأمراض المشتركة أو الناجمة عنها، وكذلك لنسب انتشار السمنة والسكري في العالم وكيفية الحماية منهما.// انتهى //16:13ت م0203

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