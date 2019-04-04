السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الروسية



موسكو 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات الدولية مبرزة مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في موسكو في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه قبل أسبوعين.

وأخبرت الصحف عن نتائج مباحثات وزير الداخلية الروسية في كوريا الشمالية، وأشارت إلى جولة المشاورات الروسية المصرية حول مكافحة الإرهاب على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدين، وأخبرت عن تصفية الأجهزة الأمنية عنصرين ينتميان لتنظيم "داعش" جنوب روسيا .

وفي الشأن الإقتصادي أشارت الصحف إلى انخفاض سعر العملة الروسية الروبل اثناء تداولاتها إلى 65,33 مقابل الدولار و73.42 لليورو .

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16:11ت م

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