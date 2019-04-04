السعودية اليوم / لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم بتعليم تبوك تستعرض خططها



تبوك 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 ابريل 2019 م واس

عُقد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، أمس الاجتماع الاول للجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم، بحضور مدير عام التعليم

بالمنطقة رئيس اللجنة، إبراهيم بن حسين العُمري، والمساعدين وأعضاء اللجنة ومديري مكاتب التعليم في المحافظات وعضوات اللجنة "عبر الدائرة المغلقة".

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في سياق استقبال العام الدراسي الجديد، كما تم التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد ومتابعة تنفيذ خطة الإدارة بما يحقق البداية الجادة لسير الدراسة ونجاح تطبيق المشاريع الوزارية التطويرية من خلال تهيئة البيئة المدرسية، واستشعار المسؤولية عند قيام اللجان العاملة بمهامها على الوجه المطلوب وبصورة تكاملية بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة، وضمان بداية جادة للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء بصورة دائمة من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد.

// انتهى //

16:08ت م

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