السعودية اليوم / أمير الجوف يرأس اجتماع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , اجتماعاً بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وقال المنسق الإعلامي بإمارة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة, استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، والعمل على تسهيل إجراءات خدمة المواطنين .

وأوضح الحموان أن الاجتماع ناقش جملة من الموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية والاجتماعية، بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها والعمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها.

وأبان أن سمو أمير المنطقة شدّد على أهمية متابعة منع التعديات على الأراضي الحكومية ، والعمل الجاد والمخلص من الجميع والتعاون المثمر بين المحافظين ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام، منوهاً بحرص سموه على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية .

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

//انتهى//

16:06ت م

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