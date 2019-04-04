السعودية اليوم / وفد يمني يطلع على خبرات مركز القياس لتمييز الطلاب المتفوقين



الرياض 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

قام وفد يمني من أعضاء مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، اليوم ،بزيارة لمقر المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض.

وفي بداية اللقاء رحب نائب المدير التنفيذي لقطاع القياس والاختبارات بالمركز الدكتور عبدالله القاطعي، بالوفد، حيث قدّم شرحاً مفصلاً عن المركز والخدمات التي يقدمها للمؤسسات التعليمية والحكومية، إضافة إلى الاختبارات والمقاييس، والبرامج التي يقدمها المركز.

وأكد عميد كلية التربية بجامعة سيئون اليمنية وعضو مؤسس في الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الدكتور عبدالقادر عوض باجبير أن خلال الزيارة تم التعرف على مجموعة من العمليات التي تجري داخل مركز "قياس" والإجراءات التي يتبعها في إعداد وتصحيح الاختبارات التي يقدمها وإعلان نتائجها.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى نقل خبرات المركز إلى جمهورية اليمن، وكيفية التمييز بين الطلاب المتفوقين من غير المتفوقين، ومن خلال اطلاعنا على أعمال المركز تم الاستفادة من المعلومات التي قدمت لنا وسيتم تطبيقها في اليمن بمشيئة الله.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الخيرية تهتم برعاية الطلاب المتفوقين والمبدعين من أبناء اليمن وتتضمن عدة مؤسسات يمنية وهي ( الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، مؤسسة الخريجين، مؤسسة الأمل للتنمية، مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية، مؤسسة الطبي الزائر للتنمية ).

بعدها تجول الوفد الذي يضم عدد من الأكاديميين وطلاب مرحلة الماجستير تخصص القياس والتقويم، على مرافق المركز شملت إدارة الاختبارات المحوسبة، وإدارة التصحيح، وتعرفوا على آلية رصد البيانات إلكترونياً وتصحيح أوراق الإجابة، وقراءة المعلومات وحفظها.

// انتهى //

16:02ت م

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