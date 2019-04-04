السعودية اليوم / نائب أمير الجوف يلتقي محافظي ورؤساء مراكز المنطقة



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم, محافظي محافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب نائب أمير منطقة الجوف بهم ، مستمعا منهم إلى سير العمل في الجهات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين ، متمنيا للجميع التوفيق.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ووكلاء الإمارة المساعدون .

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15:58ت م

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