ثقافي / "آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين" .. محاضرة بتعاوني الحرجة



ظهران الجنوب 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة الحرجة غداً, محاضرة بعنوان "آثار الارهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين", يلقيها ظافر بن شتوي بعد صلاة المغرب في جامع الحرجة الكبير.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج المكتب الدعوية خلال العام الحالي.

// انتهى //

15:50ت م

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