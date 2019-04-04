السعودية اليوم / تعليم الرياض يكرم 124 من طلاب التربية الخاصة والمشاركين ببرامج التدريب الميداني



الرياض 28 رجب 1440 الموافق 4 أبريل 2019 واس

أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنام أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تولي اهتماماً وعناية خاصة بالتعليم بشتى جوانبه وفئاته تجسد من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية في قطاع التعليم, منوهًا بما تبذله وزارة التعليم وإدارة تعليم الرياض من رعاية واهتمام بجميع الطلاب على مختلف فئاتهم ومنهم ذوي الإعاقة وذلك من خلال دعم معاهد وبرامج التربية الخاصة وتقديم كل ما من شأنه تحقيق طموحات هذه الفئة الغالية في مجتمعنا وتطلعاتهم في أن يكونوا افراد فاعلين يساهمون في مسيرة الرقي بالوطن. جاء ذلك خلال حضوره اليوم الحفل الختامي لأنشطة وبرامج التربية الخاصة وتكريم المتميزين من طلاب التربية الخاصة للعام الدراسي الحالي بحضور مدير إدارة التربية الخاصة عبدالرحيم آل الشيخ ومدير إدارة النشاط الطلابي أنـور أبوعباة وعدد من منسوبي الإدارة ومشرفي ومعلمي التربية الخاصة والطلاب المكرمين وأولياء الأمور وذلك بمسرح كليات الشرق العربي.

بحضور الدكتور منصور بن سلمه.

وأوضح الغنام في كلمته أنه في إطار الحرص والاهتمام بهذه الفئة شهد هذا العام اعتماد العديد من البرامج والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات مع الجهات الداعمة التي تعود بالنفع للطلاب وأسرهم، مشيدا بجهود منسوبي التربية الخاصة من قيادات ومشرفين ومعلمين وما اثمرت عنه تميز الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة في العديد من المحافل.

وكان حفل التكريم قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطالب سلطان الملكي، تلاه عرض مرئي عن أنشطة وبرامج التربية الخاصة للعام 1439 / 1440هــ.

بعده ألقى مدير إدارة التربية الخاصة كلمة ترحيبية عبر فيها عن سعادته بتكريم كوكبة من الطلاب المتميزين والطلاب الملتحقين ببرنامج التدريب في شركة بنده وماكدونالدز وتكريم أصحاب المبادرات والداعمين، مشيرا إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لهذه الفئة الغالية، آملا أن يكون ذلك حافزًا لهم في الاعتماد على الذات والاستقلالية ودافعًا لهم نحو النجاح والتميز.

عقب ذلك شاهد الحضور مسرحية بعنوان " إعاقتي تدفعني للتعلم " من أداء طلاب معهد الصم بالمرحلة الابتدائية بالشراكة مع نادي الصم.

تلا ذلك عرض إنشادي مرئي بعنوان (حكاية ملهم) .

ثم ألقى الأستاذ مساعد العتيبي كلمة نيابة عن أولياء الأمور أكد خلالها أن هذه المناسبة أوصلت رسالة واضحة بأن أبناءنا من ذوي الهمم ليسوا عالة على مجتمعهم وذلك بفضل جهود المشرفين على هذه البرامج والمعلمين واهتمامهم المتواصل ومتابعتهم المستمرة لهذه للفئة الغالية، مقدما شكره باسم أولياء الأمور لكل المساهمين في هذه البرامج والجهات الداعمة.

ثم استمع الحضور إلى قصيدة منشدة معبرة عن حب الوطن من إلقاء الطالب راشد الشمري

وفي الختام كرّم الغنام الطلاب المتفوقين في معاهد وبرامج الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والبالغ عددهم 34 طالبا، وتكريم الجهات الداعمة والراعية لبرامج التربية الخاصة، وأصحاب المبادرات الفائزة التي ساهمت في خدمة ميدان التربية الخاصة والبالغة 13 مبادرة لمعلمي ومشرفي التربية الخاصة.

كما جرى في ختام الحفل تكريم الطلاب المشاركين في التدريب الميداني المنتهي بالتوظيف في أسواق شركة بنده للتجزئة وشركة ماكدونالدز والبالغ عددهم 82 طالبًا وكذلك المعلمين المشرفين والمتابعين لتدريب الطلاب ومشرفي الفروع بشركة بندة للتجزئة والتقاط الصور التذكارية للمكرمين مع راعي الحفل.

//انتهى//

15:49ت م

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