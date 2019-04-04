انت الان تتابع تفاصيل خبر داعية سعودي معتقل منذ 2017 يظهر بفيديو لـ"محمد عبده" في السجن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 03:56 مساءً - قال حساب "معتقلي الرأي" على صفحته عبر موقع "تويتر"، إن الداعية السعودي عادل باناعمة، المعتقل منذ سبتمبر 2017، ظهر في مقطع فيديو من السجن وهو "هزيل ومتعب"، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.

ونشرت وسائل إعلام سعودية فيديو من زيارة سابقة نفذها المطرب الشهير محمد عبده إلى سجن المباحث العامة في مدينة جدة، وظهر فيها الداعية باناعمة، والمنشد الشاب ربيع حافظ.

وأوضح "معتقلي الرأي"، في تغريدة اليوم الخميس، أنه "في مقطع الفيديو القصير هذا الذي يعود لشهر يوليو 2018 يظهر الدكتور عادل باناعمة من داخل سجن المباحث بجدة (متحدثاً مع محمد عبده) ويبدو عليه الهزال والتعب واضحاً نتيجة شهور الاعتقال الطويلة".

وأضاف الحساب قائلاً: "السلطات مطالبة بالإفراج الفوري عن باناعمة المعتقل منذ سبتمبر 2017 بلا سبب قانوني".

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وأظهرت لقطات مقابلة عبده لعدد من النزلاء، كان على رأسهم المنشد حافظ، الذي اعتقل في عام 2017.

وغنّى عبده وحافظ معاً، وهو ما أثار تعليقات واسعة، تعاطفت مع المنشد وطالبت بالإفراج عنه.

ويعود تاريخ الزيارة، بحسب وسائل إعلام سعودية، إلى يوليو من العام الماضي.

ومنذ تولّي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، منصبه، شنت السلطات السعودية موجة اعتقالات طالت مئات المسؤولين والأمراء والدعاة والمعارضين السياسيين، وحتى الناشطين الليبراليين والمتحرّرين.

واستخدم بن سلمان مختلف أساليب الترهيب والترويع ضد من يعارضه، وأحدث الكثير من التغييرات التي لم يسبقه إليها أحد في بلاده، وهو ما قوّض حقوق الإنسان وحرية التعبير بالسعودية، بحسب منظمات وَجهات دولية.