شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتتح قنصلية في بغداد والان مع التفاصيل

افتتحت اليوم الخميس، وسط مراسم احتفالية، القنصلية السعودية في العاصمة العراقية بغداد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس . وجرى إفتتاح القنصلية بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم. ورُفع العلم السعودي على مبنى القنصلية، في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلس التنسيق، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، واس.

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