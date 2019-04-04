الخارجية العراقية: افتتاح قنصليّة المملكة ستسهل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن مشاركة معالي وزيرها محمد علي الحكيم في مراسم افتتاح قنصلية المملكة العربية السعودية في بغداد يعد مؤشراً عملياً على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين.

وأوضحت في بيان صحفي أن هذه المشاركة تعبر أيضاً عن حرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدَسة في المملكة لأداء الحج والعمرة، وتسهيل إجراءات حركة العمل والتبادل التجاري بين البلدين.

وكانت قنصلية المملكة في بغداد قد افتتحت في وقت سابق اليوم بحضور رئيسي الجانبين السعودي والعراقي في مجلس التنسيق المشترك, معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ومعالي وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنى القنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلس التنسيق.