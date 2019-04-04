2019-04-04

لقطات من أمطار الرياض .. من يلوم الغيم لا غطى سماك من حلاتك امتلت أرضك مطر

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على الرياض، استقبلها المواطنون والمقيمون بالبشرى والسرور، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية لأجواء الرياض الممطرة.

ووصف البعض أمطار الرياض بالقول: “من يلوم الغيم لا غطى سمِاك من حلاتك امتلت أرضك مطر”.



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، والرياض، والشرقية، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.

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