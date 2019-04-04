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2019-04-04 توظيف أكثر من 1500 مواطن ومواطنة في قطاع الاتصالات بأكثر من 8500 ريال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف أكثر من 1500 مواطن ومواطنة في أول شهرين من إطلاق مبادرة توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمعدل رواتب يتجاوز 8500 ريال. ويهدف قرار توطين قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.









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