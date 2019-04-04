سوفت بنك تبحث ضخ 15 مليار دولار بصندوق رؤية

2019-04-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مصادر في تصريحات إلى وكالة بلومبرغ إن مجموعة “سوفت بنك” تجري محادثات مع المستثمرين لضخ 15 مليار دولار إضافية في صندوق رؤية سوفت بنك، لتقارب قيمته 115 مليار دولار.

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ويسعى الصندوق والذي أصبح إحدى آليات التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في العالم من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة شراء الأسهم في الشركات التي يقوم بدعمها حاليًا.

وتتطلع مجموعة “سوفت بنك” بحسب المصادر إلى تأسيس صندوق رؤية ثان.

الجدير بالذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك قام خلال عامين باستثمار أكثر من 70 مليار دولار في شركات التكنولوجيا حول العالم.