الارشيف / اخبار السعوديه

سوفت بنك تبحث ضخ 15 مليار دولار بصندوق رؤية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم سوفت بنك تبحث ضخ 15 مليار دولار بصندوق رؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-04

سوفت بنك تبحث ضخ 15 مليار دولار بصندوق رؤية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مصادر في تصريحات إلى وكالة بلومبرغ إن مجموعة “سوفت بنك” تجري محادثات مع المستثمرين لضخ 15 مليار دولار إضافية في صندوق رؤية سوفت بنك، لتقارب قيمته 115 مليار دولار.

Advertisements

ويسعى الصندوق والذي أصبح إحدى آليات التمويل الرئيسية لشركات التكنولوجيا في العالم من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة شراء الأسهم في الشركات التي يقوم بدعمها حاليًا.

وتتطلع مجموعة “سوفت بنك” بحسب المصادر إلى تأسيس صندوق رؤية ثان.

الجدير بالذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك قام خلال عامين باستثمار أكثر من 70 مليار دولار في شركات التكنولوجيا حول العالم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوفت بنك تبحث ضخ 15 مليار دولار بصندوق رؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا