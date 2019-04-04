تسجيل جامعة طيبة لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي المقبل بوابة القبول والتسجيل

رابط تسجيل جامعة طيبة بالمدينة المنورة، أعلن عن فتح رابط ترشيح القبول لمرحلة البكالوريوس وكليات المجتمع بالجامعة والفروع التابعة لها، لاستقبال طلبات الترشيح للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440-1441 المقبل، خلال مواعيد القبول والتسجيل الرسمية المعلنة على موقع جامعة طيبة على الإنترنت، بعد الاطلاع على الضوابط وشروط الترشيح العامة التي من شأنها ضبط ومفاضلة أحقية الإلتحاق بالكليات وإتمام البرامج الدراسية الخاصة بها.

أوضح دليل الالتحاق الخاص بكليات جامعة طيبة، العديد من الشروط والضوابط، والتي يجب التعرف عليها قبل البدء في التسجيل الإلكتروني للمنافسة على الترشيح، وناشد الدكتور خالد آل سعود وكيل الجامعة للشؤون التعليمية من يرغب بالتسجيل، إلى الإطلاع على دليل القبول بالكليات، وما جاء فيه من إجراءات ومواعيد، ويمكن الحصول عليه من خلال رابط تسجيل جامعة طيبة لمرحلة البكالوريوس او الموقع الرسمي للجامعة.

موقع تسجيل جامعة طيبة

فتح تسجيل جامعة طيبة 1440 لاستلام طلبات التسجيل في مرحلة البكالوريوس، والذي يليه مرحلة الترشيح وإعلان نتائج القبول للطلاب والطالبات، سيكون يوم 20 شوال 1440 المقبل، حيث ووفق تعليمات التسجيل، سيقوم الطلاب بغدخال البيانات الشخصية خلال تحرير طلي التقديم، بعدها سيتم الحصول على رقم الترشيح، ومفتاح دخول نظام التقديم للجامعة، على ان يتم تحميل البيانات ألياً خلال شهر رمضان ومنها نتائج الثانوية العامة و نتائج القدرات بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ثم ترتيب الرغبات على حسب ما يتاح من برامج.

جامعة طيبة كانت قد أعلنت عن استحداث عدة تخصصات للعام الدراسي المقبل 1440-1441 هجرياً، وذلك لفرع الكليات في المدينة المنورة وينبع والعلا، ويتم التعرف على المزيد من رابط تسجيل الدخول على موقع جامعة طيبة والإطلاع على الشروط والضوابط العامة لطريقة التسجيل.← آخر موضوع: عروض زين للإنترنت في السعودية| باقات إنترنت zain مُسبقة الدفع