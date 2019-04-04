شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الشيشان: المملكة حريصة على جمع الصف الإسلامي وتوقير أهل العلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قال مفتي جمهورية الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الشيشان الشيخ صلاح ميجييف: إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة حلقة تواصل وباكورة خير جاءت لتصحيح المفاهيم حتى يكون المستفيدون منه سفراء لإيضاح الرسالة السامية لديننا الإسلامي المعتدل وأن ينقلوا الإسلام في أنحاء العالم كافة، مثمناً جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة 14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, ويبلغ عددهم (225) شخصية من الشخصيات الشيشانية الإسلامية والنخب والعلماء، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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وأكد مفتي الشيشان أن استضافة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لنخبة مؤثرة من العلماء والمفتين والدعاة من مختلف بلدان العالم تؤكد حرص وعناية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على جمع الصف الإسلامي وتوقير واحترام أهل العلم الذين دأبت المملكة بسياستها الحصيفة على توقيرهم والعناية بهم، انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي.

وقال: إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية وزارة خير وبركة لدورها البارز والفعال في نشر كتاب الله الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تؤكد ريادة المملكة في رسالتها العالمية والتي من خلالها تسعى إلى نشر السماحة التي لا تطرف فيها ولا انحياز.

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما بالإسلام والمسلمين، مقدماً شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته الدائمة وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمستضافين في هذا البرنامج.