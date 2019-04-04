توقعات بهطول أمطار رعدية اليوم على بعض مناطق السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
ماتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة كذلك على منطقتي الرياض والشرقية خاصة الاجزاء الجنوبية منها.
في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية .
كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة .
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