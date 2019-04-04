أول بيان من الهيئة العامة للسياحة بشأن الاعتداء على نقش الشيخ قرناس بـ القصيم

علقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على المعلومات المتداولة حول التعدي على نقش الشيخ قرناس في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم، وقالت إنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش الهام.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف رستم الكبيسي، أنه تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدي على النقش، وأنها تقوم بدورها حالياً بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك، وأفاد أنه تم تشكيل لجنة تضم فريقا من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اتخذت اللجنة جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

وأشار، د. نايف بن علي القنور، مدير عام التسجيل وحماية الآثار بقطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن النقش يقع قريبا من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد أربعة كيلو تقريبا من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهاراً وينزل منه إلى النبهانية ليلاً لتتبع أخبار الحملة . ويحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

من جانبه أشار مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية كما أن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي ووجه سموه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاما.