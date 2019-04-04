بالصور.. غلق محطة مياه «أشياب الفيصلية» في جدة بعد تشغيلها 45 عامًا

شهد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، اليوم الخميس، إغلاق أكبر وأقدم محطة رئيسة لتعبئة صهاريج المياه وتوزيعها (محطة أشياب الفيصلية)، التي تمّ إنشاؤها منذ 45 عامًا.

وقال الموكلي، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الشركة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّه تمّ تحويل ضخ كمية المياه التي كانت توزعها المحطة بمعدل 150 ألف متر مكعب إلى الشبكة العامة، موضحًا أنّ خروج المحطة من منظومة التشغيل اليومية يأتي تطبيقًا لبرنامج الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة ساعات الضخ الكافي عبر الشبكة العامة لعملائها في محافظة جدة، وتقليل الاعتماد على الصهاريج.

وأضاف أنّ عملية الإغلاق سيكون لها أثر إيجابي كبير عند تحويل المياه إلى الشبكات، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة ساعات الضخ اليومي لـ20 حيًا مخدومًا بالشبكات دفعة واحدة، ويستفيد منها أكثر من مليون نسمة في أكثر من 60 ألف عقار، إضافةً إلى دعم البيئة والمظهر الحضاري للمحافظة بمعالجة التشوهات البصرية وتخفيف الضغط والازدحام المروري على المحاور والطرق الرئيسة بالمدينة والأحياء المجاورة للمحطة، مشيرًا إلى توقف حركة الصهاريج الترددية اليومية من وإلى المحطة التي تصل إلى ما يقارب 8000 رحلة ترددية يوميًا.

وأوضح أنّ الشركة استكملت بنجاح ثلاث مراحل حتى الآن من برنامجها التشغيلي، إذ استفاد منها أكثر من 50 حيًا بالمدينة، تمثل 70% من مجموع أحياء جدة، منوّهًا بأنّه نتيجة لهذا الأداء قفزت مؤشرات ساعات الضخ الكافي بالشبكة العامة في جدة بمقدار الضعفين عمَّا كانت عليه في بداية البرنامج لتصل إلى 17 ساعة يوميًا، كما انخفضت معدلات الانقطاعات بين النوبات بنسبة 40%، وقل الطلب على صهاريج المياه والاعتماد عليها بنسبة 60%.

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ولفت إلى أنّ هناك ست محطات تعبئة «أشياب» في مدينة جدة، أغلقت اثنتان منها، هما بريمان وأشياب الفيصلية، مشيرًا إلى أنّ الشركة تسعى من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين العمليات التشغيلية للمياه إلى إقفال المزيد منها، وتقليل الطلب على الصهاريج إلى أقل حد ممكن، وتحويل هذه المحطات إلى محطات طوارئ لتلبية الطلب في الحالات الطارئة القصوى فقط.

ويسهم إغلاق محطة الفيصلية، بحسب الموكلي، في تحسين النواحي البيئية عبر تقليل انبعاثات عوادم الصهاريج، فضلًا عن الأثر المباشر الذي بدأ يلمسه العملاء بتحسن استمرارية ضخ المياه ووصولها بشكل كافٍ إلى منازلهم عبر الشبكات، لافتًا إلى أنّ برنامج تحسين إمدادات المياه وضخها إلى أحياء مدينة جدة نجحت مراحله السابقة في إيصال خدمة ضخ المياه عبر الشبكة إلى عدد من الأحياء الجديدة التي لم تشملها الخدمة في وقت سابق، وهي أحياء (الحمدانية - الصالحية - الريان - الرحمانية - الكوثر – الصواعد - طيبة – قويزة - والأصالة).

وبيّن أنّ البرنامج سيستمر خلال هذا العام لتحسين خدمات المياه محافظة جدة ورفع الكفاءة التشغيلية لها وتجويدها؛ للوصول إلى مستهدفات شركة المياه الوطنية لرفع الكفاءة التشغيلية وفق مبادراتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.