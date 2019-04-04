القصبي: 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي بالعراق

أعلن وزير التجارة والاستثمار، رئيس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي- العراقي الدكتور ماجد القصبي، اليوم الخميس، أنّ العراق قدَّم 186 فرصة استثمارية للقطاع الخاص السعودي.

ونقلت فضائية «العربية» عن القصبي قوله في مؤتمر صحفي في ختام مباحثات المجلس التنسيقي، إنّ مرحلة جديدة بدأت للعلاقات بين الرياض وبغداد، لافتًا إلى أنّ وفد المملكة لمس من الجانب العراقي مشاعر أخوية صادقة.

وبحث القصبي في وقت سابق من اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية، مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

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وتضمنت مذكرة التفاهم، عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين, كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية؛ لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية العراقية، العلاقات مع السعودية بأنها «استراتيجية»، مؤكدة أنّ بغداد تمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن حجم الإقبال الدولي والعربي على العراق يشير بواقعية إلى أن العراق بات محوريًا في المنطقة.

وكان وزير التجارة والاستثمار قد أعلن أمس الخميس، عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق، هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار، للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكًا أساسيًّا في نهضة العراق.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، افتتاح مبنى القنصلية السعودية في بغداد، فيما كان القصبي قد أعلن أنّه سيتم افتتاح ثلاث قنصليات أخرى قريبًا في عدد من المحافظات العراقية.

