بالفيديو.. مواطن يحاول الانتحار من أعلى كوبري خالد بن الوليد بالطائف

أبلغ الدوريات الأمنية قبل التنفيذ
نجحت الدوريات الأمنية والهلال الأحمر بالطائف، صباح اليوم الخميس، في التعامل مع محاولة مواطن الانتحار من أعلى كوبري خالد بن الوليد؛ حيث تمكنت من السيطرة على الموقف ونقلت المواطن إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلمت «عاجل» أن المواطن أبلغ بنفسه الدوريات الأمنية عن تواجده فوق الكوبري، ونيته الانتحار بالقفز من أعلى الكوبري، فتحركت الدوريات الأمنية والهلال الأحمر لمباشرة الحالة.
وبعد وصولها للموقع، ألقى المواطن بنفسه من أعلى الكوبري، غير أنه تعرض لإصابات طفيفة، فتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل لعلاجه؛ تمهيدًا للتحقيق معه.
ولم يتسن لـ«عاجل»، التعرف على أسباب إقدام المواطن على هذه المحاولة، التي تسببت بتوقف حركة المرور لبعض الوقت.
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