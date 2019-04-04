بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تزيل حظائر مواشٍ مخالفة لتحسين الصحة العامة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً ببلدية جنوب مكة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ووحدات الذبح والجهات الأمنية، 25 حظيرة للمواشي مخالفة بمنطقة العكيشية، وذلك في إطار جهودها في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضاري وتنظيم حظائر المواشي بالعاصمة المقدسة.

وأفاد بيانٌ صادر عن أمانة مكة المكرمة، اليوم الخميس، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ بلدية جنوب مكة الفرعية قامت برفع 1000 طن من مخلفات البناء بـ«مخطط ولي العهد 1» ضمن مبادرة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص «مكة بلا مخلفات بناء»، المندرجة ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟» لهذا العام .

وفي نطاق بلدية العمرة الفرعية، ضبطت الفرق الرقابية عددًا من الشاحنات المخالفة والتي تقوم برمي مخلفات البناء والترميم ونواتج الحفر في الأراضي الفضاء، وجرى حجز الشاحنات المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .

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من جهةٍ أخرى، أزالت بلدية محافظة بحرة الفرعية تعديات وإحداثيات على أراضٍ حكومية في نطاق المحافظة، حيث باشرت الفرق الميدانية إزالة أحواش بمساحة إجمالية تصل إلى 3100 متر مربع، حيث تمّت إزالتها إزالة كلية .

وأكد البيان أنّ أمانة العاصمة المقدسة لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أنّ الجولات الرقابية التي تنفّذها البلديات الفرعية تأتي انطلاقًا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، والعمل على إزالة أيّ تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.