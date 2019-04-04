السعودية اليوم / العاهل الأردني يلتقي وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية



عمّان 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، يضم ضباطًا من عدة دول.

وتناول اللقاء، الأزمات التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

// انتهى //

15:11ت م

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