السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية



سكاكا 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز، وعدداً من قيادات المركز.

واستعرض مدير مركز "أداء" خلال الاستقبال المهام والأهداف التي اشتملت على قياس أداء في الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

كما اطلع سمو أمير منطقة الجوف، على تطبيق منصة "وطني" أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، التي تعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البناء والمثمر بين إمارة منطقة الجوف ومركز "أداء"، وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية.

وثمن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

// انتهى //

14:59ت م

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