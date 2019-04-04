السعودية اليوم / "آلية تنفيذ عقود التشغيل والصيانة" .. ورشة عمل بمركز تأهيل الإناث بالدمام



الدمام 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام أمس, ورشة عمل بعنوان "آلية تنفيذ عقود التشغيل والصيانة"، قدمتها رئيسة قسم الخدمات المساندة بالمركز زكية بنت حسين آل خلف، بمشاركة 50 موظفة من منسوبات المركز ومنسوبات فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اللاتي لهن ارتباط بعقود التشغيل والصيانة ، وذلك على مسرح المركز.

وهدفت الورشة إلى شرح آلية وإجراءات العمل في وحدة التشغيل والصيانة ، وكيفية تطبيق شروط ومواصفات عقد العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وربطها بالواقع الفعلي مع الخدمات المقدمة وعناصرها المهمة ( عمالة ، مواد ، ومعدات ) ووسائل تنفيذها وكيفية تقييم الأداء في المستخلص الشهري.

وتطرقت آل خلف خلال الورشة, إلى الشروط الواجب توافرها في العمالة المطلوبة ، التعاميم الخاصة بالتعيين والمهام و المواد والمعدات المطلوبة, بالإضافة إلى أعمال الغسيل والصيانة المطلوب القيام بها، إلى جانب الاستلام والتسليم بين المقاولين في العقد، والضمان النقدي وضوابطه والحسميات والجزاءات والغرامات وكذلك الإصابات والتعاميم في آلية وإجراءات الإصابات ، الملاحق ونماذج تقييم الأداء بالإضافة إلى التكاليف والمستخلص الشهري.

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش والإجابة على التساؤلات، وكرمت مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام رئيسة الخدمات المساندة بالمركز زكية آل خلف عائشة بنت علي المزيد بشهادة شكر وتقدير لجهودها المبذولة لإعداد وتنفيذ الورشة ، كما قدمت الشهادات للحضور.

// انتهى //

14:59ت م

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