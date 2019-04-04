السعودية اليوم / اختتام أعمال برنامج الريادة البيئية المدرسية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

اختتمت اليوم, أعمال برنامج الريادة البيئية المدرسية التي نظمتها أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية قسم التوعية البيئية, بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, ضمن إطار مبادرات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" لعامة الثالث.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي, أن البرنامج هدف إلى توعية طلاب المدارس بمختلف فئاتهم العمرية بأهمية المحافظة على البيئة وغرس المبادئ والقيم المثلى، وخلق مجتمع واعيٍ ومثقف, وكذلك حث الطلاب على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء والمحافظة على الممتلكات والمرافق العامة بالإضافة إلى الإسهام في خدمة المجتمع والمشاركة في بنائه وازدهاره.

ولفت الانتباه إلى أن البرامج التوعوي شمل زيارة 20 مدرسة بمكة المكرمة تضمنت 9 مدارس ثانوية و5 مدارس متوسطة و6 مدارس ابتدائية استفاد منه 4516 طالباً، بمشاركة 187 معلماً ومشرفاً من قطاع التعليم بمكة المكرمة.

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14:59ت م

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