السعودية اليوم / توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية والفاو



القاهرة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

وقعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مذكرة تفاهم وتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، على هامش أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها عن المنظمة العربية الدكتور إبراهيم أدم الدخيري مديرها العام وعن "الفاو" جوزيه دا سيلفا المدير العام للمنظمة، لتعزيز التعاون والتشاور بين المنظمتين في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

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14:59ت م

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