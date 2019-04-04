السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك يستقبل وفدًا برلمانيًا من الشورى



مكسيكو سيتي 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حامد الرويلي، وفد لجنة الصداقة البرلمانية

وزار أعضاء الوفد كلية المكسيك في مركزها للدراسات الآسيوية والأفريقية بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وألقى الأعضاء محاضرات متنوعة المجالات عن رؤية المملكة 2030، وما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف الميادين في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

14:56ت م

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مكسيكو سيتي 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حامد الرويلي، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى المكسيك للمشاركة في اللقاء التحضيري لاجتماعات اللجنة في المكسيك برئاسة المهندس محمد النقادي وعضوية كلٍ من: الدكتور طارق فدعق، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتور فهد بن جمعة، واللواء المهندس ناصر العتيبي، والدكتورة عالية الدهلوي، والدكتور وائل الإدريسي.وزار أعضاء الوفد كلية المكسيك في مركزها للدراسات الآسيوية والأفريقية بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وألقى الأعضاء محاضرات متنوعة المجالات عن رؤية المملكة 2030، وما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف الميادين في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //14:56ت م0153

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