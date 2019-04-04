السعودية اليوم / جامعة تبوك تستضيف الاجتماع الـ 14 لعمداء الدراسات العليا بالجامعات السعودية



تبوك 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة تبوك، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، الاجتماع الرابع عشر لعمداء الدراسات العليا في الجامعات

وجاء توقيت الاجتماع بالتزامن مع إقامة الجامعة لفعاليات الملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات وخريجي وخريجات الدراسات العليا، بحضور عدد من القيادات التعليمية الجامعية كضيوف وكمشاركين مع جامعات سعودية مختلفة.

وجرى خلال الاجتماع الذي انطلق أمس, بمشاركة أمين عام اللجنة المؤقتة القائم بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، والمدير التنفيذي للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي، التركيز على أهمية التخصصات ذات العلاقة بالقطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال والقطاعات التقنية والموارد الطبيعية وحماية البيئة والبحوث في مجالات الطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل يقود المعرفة عبر مسارات متعددة بالتوافق مع إستراتيجيات برنامج التحول الوطني 2020 والسير نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لما للجامعات السعودية من دور مهم في تفعيل الرؤية.

كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقة بين البحوث العلمية في الدراسات العليا والمجتمع والتركيز على البحوث التطبيقية في مجالات الدراسات العليا وتنمية مهارات القدرة الابتكارية، وإنشاء منصات علمية تجمع الباحثين لعرض نتاجهم الفكري والعلمي وخلاصة تجاربهم والاستفادة من خبراتهم، والارتقاء بالمعرفة وتجويدها وتوثيقها ، والحرص على تحقيق اكتشاف الإبداع وتنميته، وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل وتوحيد الجهود في كافة التخصصات بشكل عام وفي مجالات البحث العلمي بشكل خاص بين الجامعات السعودية.

// انتهى //

14:54ت م

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تبوك 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واساستضافت جامعة تبوك، ممثلة بعمادة الدراسات العليا، الاجتماع الرابع عشر لعمداء الدراسات العليا في الجامعات السعودية ، الذي يقام دوريًا وبالتناوب بين الجامعات في مختلف مناطق المملكة.وجاء توقيت الاجتماع بالتزامن مع إقامة الجامعة لفعاليات الملتقى العلمي الثاني لطلاب وطالبات وخريجي وخريجات الدراسات العليا، بحضور عدد من القيادات التعليمية الجامعية كضيوف وكمشاركين مع جامعات سعودية مختلفة.وجرى خلال الاجتماع الذي انطلق أمس, بمشاركة أمين عام اللجنة المؤقتة القائم بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح، والمدير التنفيذي للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الجبيلي، التركيز على أهمية التخصصات ذات العلاقة بالقطاعات الصناعية وقطاعات الأعمال والقطاعات التقنية والموارد الطبيعية وحماية البيئة والبحوث في مجالات الطاقة المتجددة بما يحقق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لبناء جيل يقود المعرفة عبر مسارات متعددة بالتوافق مع إستراتيجيات برنامج التحول الوطني 2020 والسير نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لما للجامعات السعودية من دور مهم في تفعيل الرؤية.كما ركز الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقة بين البحوث العلمية في الدراسات العليا والمجتمع والتركيز على البحوث التطبيقية في مجالات الدراسات العليا وتنمية مهارات القدرة الابتكارية، وإنشاء منصات علمية تجمع الباحثين لعرض نتاجهم الفكري والعلمي وخلاصة تجاربهم والاستفادة من خبراتهم، والارتقاء بالمعرفة وتجويدها وتوثيقها ، والحرص على تحقيق اكتشاف الإبداع وتنميته، وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل وتوحيد الجهود في كافة التخصصات بشكل عام وفي مجالات البحث العلمي بشكل خاص بين الجامعات السعودية.// انتهى //14:54ت م0151

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