السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يدشن مركز البيانات الضخمة التابع لإمارة مكة المكرمة



جدة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في مقر الإمارة بجدة، مركز البيانات الضخمة التابع للإمارة الذي نفذته بالتعاون مع جامعة جدة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، بهدف دعم خطوات اتخاذ القرارات التنموية والتطويرية بالمنطقة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح عن المركز ومهامه الرامية لاستقطاب الأفكار الإبداعية التي تخدم المنطقة في الجوانب التنموية كافة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء ودعم عمليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

ويوفر المركز تقنيات متقدمة تساهم في الاستفادة المُثلى من البيانات، عبر جمعها ومعالجتها وتحليلها من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وإدارة المخاطر ومتابعة البنى التحتية، أيضاً تعزيز الهوية عبر تبادل المعلومات بين الإمارة والقطاعات الخدمية والمستفيدين وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

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14:47ت م

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