

تبوك 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

أطلق مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم, وثيقتي " النزاهة والعدالة" و "التحفيز" لمنسوبي التعليم التي أعدتها وحدة التطوير في تعليم تبوك، بحضور مدير عام فرع هيئة مكافحة الفساد في منطقة تبوك عبد الله بن دويان الرويلي, ومساعدي مدير التعليم وجمع من منسوبي التعليم, وذلك في مركز التدريب التربوي.

وألقى مدير التعليم خلال الإطلاق كلمة رحب فيها بضيف إدارة التعليم مدير فرع هيئة مكافحة الفساد, مضيفًا أن تعليم تبوك يسعى لتحفيز أكبر قدر من منسوبيه وتكريمهم.

من جانبه, أفاد مدير وحدة التطوير الدكتور سعود العطوي أن وثيقة "النزاهة والعدالة" تكونت من 15 مادة وأُلحق بها ثلاث نماذج الأول للأفراد بالالتزام للعمل بالوثيقة والثاني للإفصاح عن أي حالة تعارض مصالح، والثالث للإبلاغ عن وجود مخالفات.

وأضاف أن وثيقة "التحفيز" أنها تكونت أيضًا من 15 مادة وأُلحق بها نموذج واحد لإقرار التحفيز المقدم من الإدارة، حيث أكدت الوثيقة التزام قيادة الإدارة ومديري

الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بتنفيذ ما ورد فيها من مواد.

وفي نهاية الحفل كرّم مدير التعليم, العاملين والداعمين للوثيقتين, فيما ثمن مدير عام فرع هيئة مكافحة الفساد في منطقة تبوك عبد الله الرويلي هذه المبادرة من تعليم تبوك, مؤكدًا أن ما نحتاجه في مثل هذا الوقت هو الفكر الواعي الذي يرعى مصالح الوطن وينبذ كل مظاهر الفساد.

// انتهى //

14:39ت م

0141





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يطلق وثيقتي "النزاهة والعدالة" و"التحفيز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.