السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يفتتح مؤتمر مكة 16 لطب الأسنان



مكة المكرمة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

افتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص اليوم, مؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، الذي تنظمه الجمعية

وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي أن مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الذي جرى اعتماد البرنامج العلمي له بـعدد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شهد طوال ربع قرن تطورات نوعية في شتى المجالات, حيث اكتسب عراقة علمية, إضافة إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المؤتمر على المستوى المحلي والدولي، الذي يصنف كأكبر مؤتمر طبي في منطقة مكة المكرمة وثاني أكبر مؤتمر في المملكة وثالث أكبر مؤتمر في العالم العربي، والذي يستضيف نخبة من المختصين في مجال طب الأسنان من أنحاء العالم ومتحدثين متميزين من الدول العربية والإسلامية وكذلك من أمريكا وبريطانيا ، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين.

وأفاد أن اللجنة المنظمة في هذا العام حرصت على استضافة أكثر من (25) متحدثا لبحث آخر التطورات في طب الأسنان لافتا أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور تتمثل في الوقاية في طب الأسنان وأحدث المفاهيم في الوقاية من تسوس الأسنان, إلى جانب طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وكذلك الحشوات والتركيبات التجميلية في طب أسنان الأطفال, وكذلك علاج جذور وعصب الأسنان وطرق تعقيم علاج عصب الأسنان علاوة على استخدام الأشعة المقطعية وعلاج عصب الأسنان الدائم عند الأطفال بالإضافة إلى زراعة الأسنان ومضاعفات زراعة الأسنان الحيوية.

وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضًا زراعة الأسنان لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة وزراعة العظم قبل الجراحة وزراعة الأسنان والتركيبات التجميلية في طب الأسنان والطرق الحديثة لتركيبة الفك السفلي المثبتة على زراعة الأسنان, وكذلك بروتوكول عمل التركيبات التجميلية المؤقتة بعد الجراحة وأبرز مضاعفات فشل التركيبات في مجال زراعة الأسنان علاوة على الحشوات التجميلية وتصميمها والتقنية الحديثة في حشوات الكومبوزيت والحشوات اللاصقة, لافتًا الانتباه إلى أنه سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر (12) ورشة عمل في مختلف التخصصات. وسيتم تقديم جائزة لأفضل ملصق علمي لأطباء الأسنان حديثي التخرج, بالإضافة إلى تقديم جائزة مؤتمر مكة لأفضل ملصق علمي يتنافس عليها ما يقارب ال 150 باحثًا في مجال طب الأسنان, كما يصاحب المؤتمر معرض طبي لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة.

من جهته, بين رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري, أن الجمعية هي إحدى الجمعيات الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية في المملكة, وتسعى من خلال برامجها ونشاطاتها المختلفة إلى تحسين مستوى ممارسة تخصص إصلاح الأسنان لدى المختصين به وأطباء الأسنان العامَين في جميع مناطق المملكة.

// انتهى //

14:39ت م

0140



مكة المكرمة 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واسافتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص اليوم, مؤتمر مكة الدولي السادس عشر لطب الأسنان، الذي تنظمه الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, لمدة ثلاثة أيام, وذلك في فندق مكة هيلتون للمؤتمرات.وأوضح رئيس المؤتمر الدكتور مشاري بن فرج العتيبي أن مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان الذي جرى اعتماد البرنامج العلمي له بـعدد 24 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية شهد طوال ربع قرن تطورات نوعية في شتى المجالات, حيث اكتسب عراقة علمية, إضافة إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المؤتمر على المستوى المحلي والدولي، الذي يصنف كأكبر مؤتمر طبي في منطقة مكة المكرمة وثاني أكبر مؤتمر في المملكة وثالث أكبر مؤتمر في العالم العربي، والذي يستضيف نخبة من المختصين في مجال طب الأسنان من أنحاء العالم ومتحدثين متميزين من الدول العربية والإسلامية وكذلك من أمريكا وبريطانيا ، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين السعوديين.وأفاد أن اللجنة المنظمة في هذا العام حرصت على استضافة أكثر من (25) متحدثا لبحث آخر التطورات في طب الأسنان لافتا أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور تتمثل في الوقاية في طب الأسنان وأحدث المفاهيم في الوقاية من تسوس الأسنان, إلى جانب طب أسنان الأطفال وتقويم الأسنان وكذلك الحشوات والتركيبات التجميلية في طب أسنان الأطفال, وكذلك علاج جذور وعصب الأسنان وطرق تعقيم علاج عصب الأسنان علاوة على استخدام الأشعة المقطعية وعلاج عصب الأسنان الدائم عند الأطفال بالإضافة إلى زراعة الأسنان ومضاعفات زراعة الأسنان الحيوية.وأضاف أن المؤتمر يناقش أيضًا زراعة الأسنان لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة وزراعة العظم قبل الجراحة وزراعة الأسنان والتركيبات التجميلية في طب الأسنان والطرق الحديثة لتركيبة الفك السفلي المثبتة على زراعة الأسنان, وكذلك بروتوكول عمل التركيبات التجميلية المؤقتة بعد الجراحة وأبرز مضاعفات فشل التركيبات في مجال زراعة الأسنان علاوة على الحشوات التجميلية وتصميمها والتقنية الحديثة في حشوات الكومبوزيت والحشوات اللاصقة, لافتًا الانتباه إلى أنه سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر (12) ورشة عمل في مختلف التخصصات. وسيتم تقديم جائزة لأفضل ملصق علمي لأطباء الأسنان حديثي التخرج, بالإضافة إلى تقديم جائزة مؤتمر مكة لأفضل ملصق علمي يتنافس عليها ما يقارب ال 150 باحثًا في مجال طب الأسنان, كما يصاحب المؤتمر معرض طبي لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة.من جهته, بين رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان الدكتور عبدالله بن ركيب الشمري, أن الجمعية هي إحدى الجمعيات الصحية التي تعمل تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية في المملكة, وتسعى من خلال برامجها ونشاطاتها المختلفة إلى تحسين مستوى ممارسة تخصص إصلاح الأسنان لدى المختصين به وأطباء الأسنان العامَين في جميع مناطق المملكة.// انتهى //14:39ت م0140

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.