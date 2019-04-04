السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تشارك في المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب والمعلومات 2019م بالجوف



سكاكا 28 رجب 1440 الموافق 4 أبريل 2019 واس

شاركت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المؤتمر الدولي لعلوم الحاسب و المعلومات الذي عقد بالجوف برعاية كريمة من أمير منطقة الجوف ونظمته جامعة الجوف أمس ويستمر ليومين.

وقد تضمنت مشاركة الجامعة تقديم ورقة علمية بعنوان "تحليل أداء لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة وتوقعات الضربات باستخدام خوارزميات تعلم الآلة" شاركت بها طالبتان من كلية علوم الحاسب والمعلومات وهما: مارية بنت محمد بهلول ومرام بنت محمد أوغلي وأشرفت عليها الدكتورة كاهكشان تبسم.

يُشار إلى أن المؤتمر حظي بتجمع نخبة من العلماء المميزين في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، وتم فيه مناقشة 127 ورقة عمل علمية في مجال الحاسب والمعلومات يقدمها باحثون مختصون من جامعات المملكة وعدة دول مشاركة، وجاءت مشاركة طالبات كلية الحاسب بالمؤتمر إيمانا بأهمية إتاحة الفرصة لمشاركة الطالبات محليا وإقليميا وعالميا فيما يدعم مسيرتهن العلمية ويسهم في تطوير خبراتهن مهاراتهن المهنية.

//انتهى//

14:37ت م

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