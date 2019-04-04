السعودية اليوم / أمين الأحساء يدشن أعمال بلدية وسط الهفوف التاريخي



الأحساء 28 رجب 1440 هـ الموافق 04 إبريل 2019 م واس

دشن أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، بلدية وسط الهفوف التاريخي، للبدء بأعمالها الهادفة إلى الحفاظ على التراث العمراني للمنطقة، إضافة إلى أعمالها البلدية والخدمية بما شأنه تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وأوضح المهندس الملحم خلال التدشين أن استحداث بلدية متخصصة تُعنى بالحفاظ على التراث العمراني وتقديم خدمات بلدية يأتي انطلاقاً من الأهمية التراثية العريقة للأحساء، والمحافظة على هذا الإرث وهوية المكان، الذي يعد تجسيداً عملياً للحفاظ على التاريخ.

وبين أن أمانة الأحساء هدفت باستحداث بلدية متخصصة بالتراث إلى أن التركيز على الجانب البلدي والخدمي، إضافة إلى أعمال المواقع التاريخية وسط الهفوف، والاهتمـام بالمباني والحفاظ على المواقـع التاريخية بأكملها والأسواق الشعبية، مشيراً إلى أن الأمانة وضعت ضمن خطتها تطوير عدد من المناطق والمواقع الأثرية منها المنطقة المقابلة لسوق القيصرية وشارع الحدادين المجاور للسوق والمربع المجاور للمدرسة الأولى "الأميرية".

وبين أن العمل يجري حالياً على وضع اشتراطات لمباني المنطقة التاريخية وسط الهفوف، من خلال تنفيذ واجهات تقليدية وموحدة عبر توظيف العناصر المعمارية المحلية بصورة مكثفة لتُشكل علامة بصرية جاذبة ، بمُكون تراثي في المنطقة التاريخية.

// انتهى //

14:35ت م

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