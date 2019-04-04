شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة : بغداد منارة للتراث العربي والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة: "تمتاز بغداد بالعديد من المعالم الثقافية والأثرية، التي خلّدها التاريخ كرموز ثقافية بالغة الأهمية, حيث تعد بغداد منارة للتراث والإرث الثقافي في العالم العربي."

جاء ذلك خلال قيامه اليوم، برفقة وزير الثقافة والسياحة العراقي الدكتور عبدالأمير الحمداني, بزيارة مناطق تاريخية وثقافية في العاصمة العراقية بغداد.

وتجوّل سمو وزير الثقافة في شارع المتنبي، والقشلة "مقر الحكومة القديمة"، كما زار القصر العباسي، وبيت الوالي، إضافة إلى النصب التذكاري للشاعر أبي الطيب المتنبي، وبيت الملك غازي، ومنطقة الميدان.

وعن اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، قال سموه: "أسهم المجلس في تطوير العلاقات بين المملكة وجمهورية العراق الشقيقة على كافة الأصعدة، وفي تعزيز التواصل الثقافي بيننا, وستسعى وزارة الثقافة إلى الاستمرار في تعزيز التعاون الثقافي مع دول أخرى، أحد أهم أولويات وتوجهات الوزارة."