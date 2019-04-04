شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - دولة رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل عاكف الفايز، خلال استقبال الملك المفدى له ولعدد من أعضاء مجلس الأعيان الأردني اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة ملك الأردن، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.
حضر اللقاء، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي حسن الكايد.
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